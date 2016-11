Ainakin yhdeksän ihmistä haavoittui hyökkäyksessä Ohion yliopistolle – poliisi ampui toisen epäillyistä, tilanne on ohi

Ohion osavaltion yliopistossa Columbuksen kaupungissa tapahtui maanantaiaamuna hyökkäys, jossa haavoittui tiedotusvälineiden mukaan ainakin yhdeksän ihmistä. Lisäksi poliisi ampui yhden epäillyistä, kertoo uutiskanava CNN.

Epäiltyjä on kaksi. Columbuslaisen televisiokanavan WNBS:n mukaan yhdellä epäillyistä oli tuliase ja toisella veitsi.

Ensimmäiset tiedot hyökkäyksestä tulivat yliopiston Watts Hall -kampusrakennuksesta.

Epäillyt saapuivat rakennukselle katumaasturilla, kertoo Columbus Dispatch. Ainakin neljä loukkaantuneista sai ampumahaavoja.

Yliopisto ilmoitti hätätilasta aamukymmeneltä eli noin kello 17 Suomen aikaa. Reilu tunti myöhemmin kello 18:15 yliopisto kertoi yhteisöpalvelu Twitterissä hätätilan olevan ohi.

Watts Hall on yhä suljettu ja yliopiston oppitunnit on peruutettu tältä päivältä.

CNN:n mukaan ainakin yksi yhdeksästä sairaalan viedystä ihmisestä on loukkaantunut vakavasti.

Ohion osavaltion yliopistoon (Ohio State University) on rekisteröitynyt noin 65 000 opiskelijaa.

Yliopiston hätätilahallinto tiedotti hieman kello 17 jälkeen Suomen aikaa, että kampuksella liikkuu ammuskelija.

”Juoskaa, piiloutukaa, taistelkaa. Watts Hall”, hätätilahallinto varoitti.

Buckeye Alert: Active Shooter on campus. Run Hide Fight. Watts Hall. 19th and College.

WBNS:n mukaan yliopistolla on ainakin kymmenen ambulanssia.

HS seuraa tilannetta.

Columbus Fire Department: 8 people transported to hospital after reported shooting on Ohio State University campus https://t.co/rCCNzjiBdM pic.twitter.com/GTxpLlQwiI