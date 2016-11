Saudiprinssi antaisi naisten ajaa autoa

Ulkomaat

Uudistusmielisenä

كفى نقاش:



حان وقت قيادة المرأة للسيارةhttps://t.co/BBgyF8i1Gshttps://t.co/BBgyF8i1Gs



Stop the debate:



Time for women to drivehttps://t.co/6KAniFa4BThttps://t.co/6KAniFa4BT — الوليد بن طلال (@Alwaleed_Talal) November 29, 2016 https://twitter.com/Alwaleed_Talal/status/803672332485017600

Lyhyen

Hän

Naiset

Kuningashuoneeseen