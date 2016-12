Castron viimeinen matka Kuuban halki: tuhannet heittävät jäähyväiset tuhkauurnalle peräkärryssä

Ulkomaat

Havanna–Santiago de Cuba

HS:n kirjeenvaihtaja Laura Saarikoski seuraa Castron viimeistä matkaa 49

Kuuba

Pitävätkö

Äkkiä

Camagueyn

Viikonloppuna

Helle

Kuuban entisen johtajan Fidel Castron hautajaisseremoniaa voi seurata sunnuntaina suorana lähetyksenä HSTV:ssä http://www.hs.fi/hstv/ . Suora lähetys Santiago de Cubasta alkaa kello 13.30.