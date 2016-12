Italian pääministeri eroaa tänään – sai pahasti näpeilleen kansanäänestyksessä

Ulkomaat

Italian

Viiden

Italialaiset

Presidentti

Legge di bilancio approvata. Alle 19 le dimissioni formali. Grazie a tutti e viva l'Italiahttps://t.co/PLsLxcrPGShttps://t.co/PLsLxcrPGS — Matteo Renzi (@matteorenzi) December 7, 2016 https://twitter.com/matteorenzi/status/806502084564619264