Trump puolusteli herkkää twiittisormeaan – ”Olen hillitty ja puhun tärkeistä asioista”

Ulkomaat

Twitter on

If the press would cover me accurately & honorably, I would have far less reason to "tweet." Sadly, I don't know if that will ever happen! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 5. joulukuuta 2016 https://twitter.com/realDonaldTrump/status/805804034309427200

Just tried watching Saturday Night Live - unwatchable! Totally biased, not funny and the Baldwin impersonation just can't get any worse. Sad — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 4. joulukuuta 2016 https://twitter.com/realDonaldTrump/status/805278955150471168

Trumpin twiittisormen

Trump intoutui

”Pidän Obamasta todella.”

Trump ja Obama

Trumpin asenne Kiinaa kohtaan ei ehkä olekaan niin taistelutahtoinen kuin oletettiin.

Trump aikoo luopua osakeomistuksistaan.