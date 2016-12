Pietarin trollitehtaasta on puhti pois – HS:n uusi juttusarja kertoo, miten Venäjä vaikuttaa eri Euroopan maissa

Ulkomaat

Pietari

Venäjän

”Trollaus on ilmiönä saanut painoarvoonsa nähden Suomen suojelupoliisin mielestä jo suhteettomasti huomiota.”

Tieto

Suomen

Nettihäiriköinti

”Tässä haluttiin ehdoin tahdoin vaarantaa Suomen ja toisen valtion suhteet aggressiivisella informaatiovaikuttamisella.”

Imatran surmista levitetyt väärät tiedot torjuttiin nopeudella

Trollit päivystävät ympäri vuorokauden toimistorakennuksessa Pietarissa 186