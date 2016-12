Kääntyykö Merkel oikealle? Äärioikeiston nousu pakottaa Saksan liittokanslerin miettimään askelmerkit uusiksi

Ulkomaat

Essen

Esseniläiseen

Merkel

Itsensä

Hardieck

Voi olla,

Se,

”Moni vaatii Merkeliltä tunnetta, jotta hän puhuttelisi.”

Eurooppalaisessa

”En ole varma, onko Merkelin neljäs kausi enää tarpeen. Olisi ollut Jens Spahnin vuoro.”

Jos