Ainakin 40 sotilasta kuollut itsemurhaiskussa Jemenissä – hyökkääjä iski sotilaiden palkkajonoon

tappoi ainakin 40 sotilasta Jemenin eteläosassa sijaitsevassa satamakaupungissa Adenissa sunnuntaina.Sotilaat olivat jonottamassa palkkaansa lähellä sotilastukikohtaa, kun hyökkääjä räjäytti itsensä heidän lähellään. Kuolleiden lisäksi iskussa loukkaantui ainakin 60 ihmistä.Aden on Jemenin maanpaossa olevan hallinnon väliaikainen pääkaupunki. Shiialaiset huthi-kapinalliset ajoivat maan kansainvälisesti tunnustetun hallituksen pääkaupunki Sana’asta vuoden 2015 alkupuolella.päivää sitten 48 sotilasta kuoli samankaltaisessa hyökkäyksessä, jonka teki äärijärjestö Isisin itsemurhapommittaja.Isis ja sen kanssa kilpaileva terroristijärjestö al-Qaida ovat käyttäneet hyväksi Jemenin kaaosta ja sisällissotaa kasvattaakseen omaa valtaansa. Järjestöt ovat terrorisoineet eteläistä Jemeniä ja Adenin kaupunkia lukuisilla verisillä iskuilla.Jemenin sodassa on kuollut jo yli 7 000 ihmistä, joista arviolta puolet on siviilejä.