Ärsyttämisen mestarikin joutuu välillä nöyrtymään

he ovat täyttäneet odotukset.Näin voi sanoa Laki ja oikeus -puolueesta, joka on saanut puolalaiset jälleen kaduille osoittamaan mieltä toimiaan vastaan.Kun Laki ja oikeus (PiS) voitti Puolan vaalit syksyllä 2015, Euroopan pääkaupungissa Brysselissä ja Puolan liberaalimmissa piireissä huolestuttiin tulevaisuudesta.Euroopan unioni pelkäsi saavansa vaivoikseen häirikön. Monet Puolan omat kansalaiset pelkäsivät naisten oikeuksien ja demokratian puolesta.Molempien pelot ovat valitettavasti käyneet toteen.ja kansallismieliseksi luonnehdittu PiS on ensimmäisen valtavuotensa aikana kiristänyt otettaan mediasta ja oikeuslaitoksesta.Naisten asemaa se on polkenut esimerkiksi yrittämällä kieltää abortin lähes kokonaan ja hankaloittamalla hedelmöityshoitojen saantia.EU:n kanssa PiS on ajautunut törmäyskurssille monissa asioissa. Puola ei ole esimerkiksi ottanut vielä yhtäkään turvapaikanhakijaa Kreikasta ja Italiasta Euroopan yhteisen taakanjakomekanismin puitteissa. Vertailun vuoksi voi kertoa, että Suomi on ottanut yli 900.EU on myös aloittanut poikkeukselliset kurinpitotoimet Puolaa vastaan perustuslakituomioistuimeen liittyvien erimielisyyksien takia. EU:n mukaan PiS:in tekemät muutokset uhkaavat tuomioistuimen riippumattomuutta.Rangaistukseksi Puola voi pahimmillaan menettää äänioikeutensa EU:ssa.kahnauksista huolimatta PiS nauttii edelleen kansan enemmistön vahvaa suosiota. Puolueen kannatus on kyselyiden mukaan noin 35 prosenttia.Muukalaisvastaisuus ja konservatiiviset arvot purevat puolalaisiin. Suosion taustalla ovat myös PiS:in tuomat uudistukset, kuten toisesta lapsesta eteenpäin maksettava 500 złotyn eli noin 115 euron lapsilisä.Aivan kaikki ei kuitenkaan mene puolalaisille läpi. Aborttien kieltämisestä PiS joutui perääntymään, kun raivostuneet kansalaiset lähtivät kaduille.Myös viimeisin yritys rajata toimittajien pääsyä parlamenttiin voi kokea saman kohtalon.Ärsyttämisen mestaritkin saattavat joutua nöyrtymään.