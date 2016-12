Saksa on elänyt koko vuoden suuren terrori-iskun pelossa

Ulkomaat

nähtiin maanantai-­iltana kenties se, mitä Saksa on koko vuoden pelännyt: tahallinen ja paljon uhreja aiheuttanut hyökkäys tavallisia ihmisiä vastaan. Poliisi pitää tekoa mahdollisena terrori-iskuna.Ensitietojen mukaan ainakin yhdeksän ihmistä kuoli ja kymmeniä haavoittui, kun kuorma-auto ajettiin väkijoukkoon joulumarkkinoilla Berliinissä. Hyökkääjän motiivi tai mahdolliset yhteydet terroristiryhmiin eivät olleet välittömästi selvillä.Tämän hetken pelätyin terroristijärjestö on ääri-islamistinen Isis, joka on runsaan vuoden aikana tehnyt Euroopassa kaksi suurta iskua, Ranskan Pariisiin viime vuoden marraskuussa ja Belgian Brysseliin viime maaliskuussa. Isis otti nimiinsä myös heinäkuussa Nizzassa tehdyn iskun, jossa mies ajoi rekalla väkijoukkoon – samaan tapaan kuin nyt tapahtui Berliinissä.on tähän asti välttynyt Pariisin, Brysselin tai Nizzan tapaiselta suurimittaiselta terrori-iskulta. Kesällä Saksassa kuitenkin nähtiin ainakin neljä vähemmän uhreja vaatinutta hyökkäystä, joissa aseina käytettiin muun muassa kirvestä ja veistä. Osassa näistä iskuista tutkitaan yhteyttä Isisiin, osassa muita motiiveja.Saksa on joka tapauksessa ollut koko ajan varuillaan. Isis on propagandassaan uhannut Saksaa, ja viranomaiset ovat kiristäneet toimia sitä ja muita mahdollisia hyökkääjiä vastaan. Useita iskuja on estetty, ja niiden suunnittelusta epäiltyjä ihmisiä pidätetty.Väkivallan uhka on kärjistänyt Saksassa entisestään ulkomaalaisvastaisia tuntoja, jotka voimistuivat viime vuonna suuren siirtolais- ja pakolaismäärän myötä.pyrkimys on määritelmänsä mukaisesti aiheuttaa itse tekoa laajempaa pelkoa. Siinä terroristit valitettavan hyvin onnistuvat. Jokainen isku herättää ihmisissä epävarmuutta. Isis käyttää tätä myös hyväkseen ja pyrkii lisäämään omaa pelottavuuttaan ottamalla nimiinsä sellaisiakin iskuja, joissa se ei välttämättä ole osallinen.Euroopalla on ollut synkkä ja väkivallan sävyttämä vuosi. Berliinin hyökkäys joulun alla teki vuodesta entistä mustemman.