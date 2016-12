Joulumarkkinat ovat saksalaisuuden ytimessä – ja Berliinin iskun tapahtumapaikalla lepäsi paljon historiaa jo ennen murhenäytelmää

Ulkomaat

Kirjoittaja oli HS:n Berliinin-kirjeenvaihtaja vuosina 2009–2013

leimaa jouluaikaa Saksassa, niin joulumarkkinat. Keskivertosaksalainen käy niillä parikin kertaa viikossa, jos työmatka sattuu kulkemaan markkinapaikan läheltä. Ja monen työmatka kulkee: 80 miljoonaan asukkaan Saksassa on parhaimmillaan auki luultavasti tuhansia joulumarkkinoita.Voisi sanoa, että joulumarkkinat ovat peräti saksalaisuuden ytimessä. Siellä vietetään satoja vuosia vanhaa keskieurooppalaista kaupunkilaiskulttuuria tuttujen ja tuntemattomien kanssa, nautitaan herkuista ja herkkuhuuruista, ihaillaan ahkerien ihmisten kuten käsityöläisten, koruseppien ja artesaanijuustojen valmistajien työn hedelmiä ja kuljeskellaan huolettomasti yltäkylläisyyden keskellä – kaukana paha maailma.Markkinoilla pistäydytään ottamaan työkaverien tai ystävien kanssa oluet tai hehkuviinit. Lapset pääsevät ajamaan karuselleissa ja herkuttelemaan hattaralla, aikuiset syövät bratwurstinsa, napostelevat paahdettuja kastanjoita ja tekevät heräteostoksia.Breitscheidplatzin joulumarkkinat ovat yhdellä kaupungin keskeisimmistä paikoista: aivan Länsi-Berliinin ytimessä. Aukion yllä lepää – lepäsi jo ennen maanantai-illan järkyttäviä tapahtumia – paljon historiaa. Kun Saksan kulttuuri kukoisti ennen natsien valtaannousua kultaisella 1920-luvulla, aukiolla sijaitsi keskeisiä kulttuuriväen ja älymystön kohtaamispaikkoja, kuten maineikas kahvila Romanisches Café. Siellä juutalaiset ja ei-juutalaiset kulttuurintekijät ja ajattelijat istuivat siemomassa juomiaan ja parantamassa maailmaa.Aukio ja koko sen ympäristö tuhoutui toisen maailmansodan pommituksissa syksyllä 1943 täysin. Kauniista Keisari Vilhelmin muistokirkosta jäi jäljelle vain raunio. Saksan koko sodanjälkeisen historian ajan rauniokirkko on symboloinut paljon toisteltuja sanoja: Nie wieder. Ei koskaan enää.on runsaudenpulaa, mitä joulumarkkinoihin tulee. Voi valita omaan tyyliinsä sopivat. Breitscheidplatzin markkinoilla pistäytyvät ennen kaikkea jouluostoksillaan pyrähtelevät kaupunkilaiset ja turistit.Juttelin joulumarkkinoiden kuolontapahtumien jälkeen länsiberliiniläisten ystävieni kanssa. Tapahtuma näyttäisi olevan ensimmäinen suuri terrori-isku Saksassa iskujen sarjassa, joka on ravistellut Eurooppaa viime vuosina. Ystävieni reaktioissa oli jotain alistunutta, lannistunutta ja – yleiseurooppalaista.45-vuotias kolmen lapsen äiti totesi: Tätähän osasi odottaa. Perhe päätti jo varhain, että tänä vuonna he eivät menisi yksillekään isoille joulumarkkinoille, vaan pelkästään pienille.Kohta 60-vuotias talonmies valokuvaa kaupungin jouluvaloja miehensä kanssa joka vuosi. Juuri maanantai-iltana he olivat suunnitelleet menevänsä kuvaamaan aukion liepeille, mutta sattuman kaupalla mies jäi ylitöihin. Jotain kohtalokasta tässä oli, talonmiesystäväni totesi vaisusti.saksalainen ja muu mannereurooppalainen miettii varmasti nyt aiempaa tarkemmin, lähteäkö joulumarkkinoille enää ollenkaan, valitettavasti.