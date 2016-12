Mitä Berliiniin matkaavan on syytä tietää? – Metro kulkee normaalisti, joulumarkkinoiden jatkosta ei tietoa

Ulkomaat

Berliiniin

Kuronen

Berliinin poliisi

Wir haben vorsorglich die Zahl der Streifen in #Berlinhttps://twitter.com/hashtag/Berlin?src=hash erhöht. Wie in allen Bundesländern gehen die Kolleg. mit Schutzweste & MP auf Streife — PolizeiBerlinEinsatz (@PolizeiBerlin_E) 20. joulukuuta 2016 https://twitter.com/PolizeiBerlin_E/status/811143343803604992