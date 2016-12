Ulkomaat

joulupukin tamineet päällä Rumputornia ympäröivillä hutong-kujilla Pekingissä. Olen päättänyt tutkia, kuinka hyvin joulupukki näillä kulmilla tunnetaan ja miten ihmiset häneen suhtautuvat.”Shengdan Laoren!”Se on joulupukki kiinaksi. Tätä huudahdusta kuulen monta kertaa vastaantulijoilta. Pukki tunnetaan ainakin nimeltä ja ulkonäöltä.Se ei ole itsestään selvää, koska kiinalaisessa kulttuurissa ei vanhastaan ole joulua, saati joulupukkia.joulupukkia pidetään ilmeisen hyvänä tyyppinä. Monet vastaantulijat hymyilevät. Yksi mies tulee nykäisemään parrasta. Muutama nainen haluaa yhteisvalokuvan.Ihmiset suhtautuvat pukkiin myönteisesti. Tai ainakin huvittuneesti. Kuin kylähulluun.Hutongissa haahuileva joulupukki herättää kaikesta huolimatta vähemmän huomiota kuin oletin. Monella vastaantulijoista ei ilmekään värähdä, kun vastaan kävelee valkopartainen ukko hiippalakissa.Näillä kulmilla on ehkä totuttu ihmisiin, joilla on hassut vaatteet. Pekingin hutong-asuinalueiden kaduilla näkee usein kotiasuja sekä pyjamia, jotka eivät aivan hirveästi poikkea kiinalaisesta verkkokaupasta ostetun joulupukkiasun tyylistä.Hutongeissa asujille katu on kuin asunnon jatke. Monissa asunnoissa ei ole omia vessoja, joten iltatoimet käydään hoitamassa yleisessä vessassa. Sinne mennään kujia pitkin sellaisena kuin ollaan.matkailun markkinoijat ovat tehneet paljon töitä sen eteen, että ihmiset ulkomaillakin kuvittelisivat satuolento joulupukin olevan kotoisin Suomesta. Pekingissä tämä propaganda ei näytä uponneen.Kun kysyn viideltä vastaantulijalta, mistä pukki on kotoisin, kukaan ei mainitse Suomea. Kaikille on kuitenkin selvää, ettei hän ainakaan Kiinasta ole. Moni tietää myös, että joulupukki jakaa lahjoja.