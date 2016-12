Kreikka ja velkojat taipuivat joulurauhaan eläkekiistassa – pääministeri Tsiprasin lahja eläkeläisille uhkasi aloittaa uuden kriisin

Ulkomaat

Kreikka

Happy to conclude that we have cleared the way for #ESMhttps://twitter.com/hashtag/ESM?src=hash to go ahead with decision-making procedures for short term debt measures #Greecehttps://twitter.com/hashtag/Greece?src=hash — Jeroen Dijsselbloem (@J_Dijsselbloem) December 24, 2016 https://twitter.com/J_Dijsselbloem/status/812637017553113092

Kreikka

Jos

Kreikan