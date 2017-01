Laaja metsäpalo poltti ainakin sata asuintaloa Chilessä

Ulkomaat

Maanantai-iltana

Alueelle

levinnyt laaja metsäpalo on polttanut ainakin sata asuintaloa satamakaupunki Valparaísossa Chilessä, kertovat uutistoimistot AFP ja Reuters. Alueella on tiettävästi noin viisisataa asuintaloa.Viranomaiset evakuoivat alueelta maanantaina satoja ihmisiä. Lisäksi parikymmentä ihmistä on saanut lieviä vammoja. Kuolonuhreja ei ole ilmennyt.saapui sammutustöihin satoja palomiehiä sekä lukuisia lentokoneita ja helikoptereita, viranomaiset kertoivat. Liekit tuhosivat lisäksi noin 50 hehtaaria metsää.Lisäksi sähköyhtiöt katkaisivat varotoimena sähkönjakelun joksikin aikaa lähes 48 000 asiakkaaltaan.