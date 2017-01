Matkustajajuna suistui raiteilta aamuruuhkassa – yli sata loukkaantui New Yorkissa

Ulkomaat

New Yorkin

103 injuries reported at scene of Atlantic Terminal LIRR train derailment, all non-life-threatening pic.twitter.com/t5p78cAFlUhttps://t.co/t5p78cAFlU — FDNY (@FDNY) 4. tammikuuta 2017 https://twitter.com/FDNY/status/816666945223270400

Alueella on