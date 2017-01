Heikki Aittokosken essee: Syyrian Aleppon väestöryhmien kesken vallitsi vuosisatojen ajan herkkä tasapaino – vuoteen 2012 asti

Ulkomaat

Aleppo

Alepposta ostettiin Eurooppaan silkkiä, saippuaa ja mausteita.

Aleppo

1600-luvulle

Vielä

”Vuoteen

Philip Mansel: Aleppo. The Rise and Fall of Syria’s Great Merchant City. I.B. Tauris, 2016.

Alepposta sanottua