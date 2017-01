Kylmyys tappanut ainakin 23 ihmistä Euroopassa – jopa Istanbul peittyi lumeen

Ulkomaat

Kylmyys

Kuolonuhreista

Bulgariassa

Kaikkein

on tappanut ainakin 23 ihmistä Euroopassa viimeisen parin päivän aikana. Kuolleiden joukossa on siirtolaisia ja kodittomia.Kylmä sää on koetellut ihmisiä eri puolilla maanosaa. Venäjällä vietettiin kylmintä ortodoksista joulua 120 vuoteen, ja jopa Istanbul sai lumipeitteen.ainakin kymmenen menehtyi Puolassa, jossa lämpötila painui lauantaina alle –14 celsiukseen.Italiassa kylmyys on tappanut parin päivän kuluessa seitsemän ihmistä, viranomaiset sanoivat. Viisi heistä oli kodittomia. Italia keskiosissa ja etelässä satoi rankasti lunta.Moskovassa oli yöllä -30 astetta ja Pietarissa -24 astetta. Poliisi löysi Pietarissa hypotermiaan kuolleen miehen.paikalliset asukkaat löysivät kaksi jäätynyttä kuollutta irakilaista siirtolaista läheltä Turkin vastaista rajaa. Myös Kreikassa paleltui kuoliaaksi Afganistanista lähtöisin ollut siirtolainen.Rankat lumisateet saavuttivat myös Turkin ja halvaannuttivat liikenteen muun muassa Istanbulissa. Satoja lentoja peruttiin. Myös laivaliikennettä vilkkaasti liikennöidyllä Bosporinsalmella rajoitettiin.kylmin tämän talven lämpötila mitattiin sveitsiläisessä La Brevinen kylässä, jossa mittari näytti -29,9 astetta.Se on yhä selvästi lämpöisempää kuin Sveitsin kylmyysennätys -41,8 astetta. Se mitattiin tammikuussa 1987.