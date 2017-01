Thaimaassa on tammikuussa normaalisti 28 poutaista päivää, mutta nyt tulvii yli ennätysten – mistä sään ”sekoilussa” kyse?

Ulkomaat

Sää on mennyt ihan sekaisin

Rankkasateiden taustalla on parikin ilmakehän ilmiötä.

Nyt kaksi ilmiötä osuu Thaimaahan yhtä aikaa.

Ilmastonmuutos saattaa vahvistaa poikkeusilmiöiden vaikutusta.

Lomakohdetta ei kannata valita poikkeusilmiöiden perusteella.