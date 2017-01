Mustan politiikan aika jyllää Ruotsissa

Ulkomaat

oli aloittanut puheensa, ja aiheena oli ”människors oro”, ihmisten huolestuneisuus nyky-Ruotsissa. Niin tiedotti uutishälytys keskiviikkona, kun Ruotsin puoluejohtajat olivat käynnistäneet kevätkauden avausväittelynsä valtiopäivien salissa. Löfven astui korokkeelle ja aloitti nimeämällä päättyneen vuoden ”huolestuneisuuden vuodeksi”.Oli terrorismia, sotaa ja kotikentällä ihmisiä, jotka kokevat olonsa niin turvattomaksi, etteivät mene lainkaan ulos illalla.Sama huoliretoriikka jatkui puheenvuoro toisensa jälkeen lavalla, kun poliitikot vaativat rahaa kuka poliisille kuka puolustukseen ja kuka tiukempia rangaistuksia rikoksista.huoli toki ole aiheetonta. Jos otetaan vain koti-Ruotsi, osoittavat tilastot, kuinka esimerkiksi kuolemaan johtava väkivalta ja seksuaalirikokset ovat taas yleistyneet tasaisen tai myönteisen kehityksen jäljiltä. Jengit ampuvat toisiaan häikäilemättä, ja kriisiytynyt poliisi jätti 2016 syyttäjälle kymmenen prosenttia vähemmän selvitettyjä rikoksia kuin edellisvuonna.Poliitikkojen liki yksituumainen maalailu synkästä Ruotsista kertoo silti tilastojen lisäksi myös muusta: Maahanmuuttovastainen ruotsidemokraatit on hallinnut viime vuosina keskustelua turvattomuudesta ja rikollisuudesta ja kasvanut vauhdilla. Muilla on nyt tarve osoittaa kannuksensa teemassa ennen 2018 vaaleja.Virallinen kertomus tämän päivän Ruotsista on samalla yhtäkkiä liki yksisävyinen ja musta. Varjoon jää yhtä tosi Ruotsi, jossa talous kasvaa kovaa vauhtia, työttömyys vähenee ja koulutulokset ovat yhä parempia. Kaduillakin yli 80 prosenttia kokee yhä olevansa turvassa.