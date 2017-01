Joukko varakkaita ja valkoisia vastarannankiiskiä – Lue HS:n kirjeenvaihtajan yhteenveto Trumpin tiimistä

Ulkomaat

Washington

Yhdysvaltain

Yllättävin

Trumpin

Trumpin sisäinen oppositio

Vastarannankiisket

Miljonäärit

Trumpin tärkeimpiä avustajia

Esikuntapäällikkö Reince Priebus

Päästrategi Stephen Bannon

http://www.hs.fi/haku/?search-term=Neuvonantaja%20Jared%20Kushner

http://www.hs.fi/haku/?search-term=Neuvonantaja%20Kellyanne%20Conway

http://www.hs.fi/haku/?search-term=Ulkoministeri%20Rex%20Tillerson

http://www.hs.fi/haku/?search-term=Valtiovarainministeri%20Steven%20Mnuchin

http://www.hs.fi/haku/?search-term=Turvallisuuspoliittinen%20neuvonantaja%20Mike%20Flynn

http://www.hs.fi/haku/?search-term=Puolustusministeri%20James%20Mattis

http://www.hs.fi/haku/?search-term=Opetusministeri%20Betsy%20DeVos

http://www.hs.fi/haku/?search-term=Kansallisen%20turvallisuuden%20ministeri%20John%20Kelly

http://www.hs.fi/haku/?search-term=Oikeusministeri%20Jeff%20Sessions

http://www.hs.fi/haku/?search-term=Asunto-%20ja%20kaupunkisuunnitteluministeri%20Ben%20Carson