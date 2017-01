”Uuden Euroopan johto” tapaa historiallisessa kokouksessa Saksassa – äärioikeiston eliitti kritisoi yhdessä eliittiä

Ulkomaat

Koblenz

Euroopan

Järjestäjien

Oikeistopopulistit

Tavoite

Ranskan Kansallisen rintaman johtaja Marine Le Pen

Saksan Vaihtoehto Saksalle -puolueen johtaja Frauke Petry

Hollannin Vapauspuolueen johtaja Geert Wilders

Italian Pohjoisen liiton johtaja Matteo Salvini