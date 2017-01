Trump suuttui median uutisoimasta vaatimattomasta yleisömäärästä – ilmakuvat näyttävät karun totuuden virkaanastujaisista

Ulkomaat

Armoton

CIA:n

Yleisömäärien

Obaman

Obaman

Trumpin

Uutistoimisto

Trump

Intelligence agencies should never have allowed this fake news to "leak" into the public. One last shot at me.Are we living in Nazi Germany? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 11, 2017 https://twitter.com/realDonaldTrump/status/819164172781060096