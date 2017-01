Vääntö virkaanastujaisten yleisöstä sai lisäkierteen – Trumpin neuvonantaja sanoo Valkoisen talon tiedottajan esittäneen ”vaihtoehtoisia faktoja”

Ulkomaat

Julkinen

Meet the press

"Alternative facts are not facts. They are falsehoods," Chuck Todd tells Pres. Trump's counselor Kellyanne Conway this morning. WATCH: pic.twitter.com/Ao005dQ13rhttps://t.co/Ao005dQ13r — Meet the Press (@MeetThePress) 22. tammikuuta 2017 https://twitter.com/MeetThePress/status/823184384559878144

Keskustelussa

Spicer käytti