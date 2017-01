Dronie on nyt uusi selfie – omakuva ilmasta on kuin elokuvasta

Ulkomaat

Selfiet

Video, jonka Trygve Byrkjedal (@trygveby) julkaisihttps://www.instagram.com/p/BPl0LMvA58x/ 22. 01ta 2017 klo 18.54 PST

Vaikka

Teknologian

eli kännykällä otetut omakuvat taidetaan sijoittaa jo muinaiseen esihistoriaan. Nyt pinnalla ovat droniet.Dronie tarkoittaa kauko-ohjattavalla tai itseohjautuvalla lennokilla (drone) ilmasta käsin otettua omakuvaa tai -videota. Dronien etu on se, että kuvakulmat ovat lähes rajattomat verrattuna selfie-kuvaamisessa tavallisesti käytettyyn kamerakeppiin tai käsivaraan.Droniella saa myös huikeita matkamuistoja komeista paikoista, lopputulos voi olla kuin elokuvasta.lennokkien teknologia on kehittynyt ja hinnat pudonneet nopeasti, eivät droniet ole vielä aivan jokajampan harrastus. Esimerkiksi kuva- ja videoviestipalvelu Instragramissa dronie-hakusanalla löytyy vain noin 27 000 osumaa, kun selfie-haulla osumia on lähes 290 miljoonaa.Osa laitevalmistajista kuitenkin uskoo dronien yleistymiseen. Monissa lennokeissa on dronie-toimintoja kuten kasvojentunnistus. Lennokit voi myös käskeä seuraamaan kuvattavaa kohdetta.kehittyminen on tehnyt laitteiden lennättämisestä helpompaa.Lennokit esimerkiksi palaavat automaattisesti lähtöpaikalleen ja ne osaavat väistää esteitä. Dronien jakamisesta sosiaalisessa mediassa on tehty myös helppoa. Napin painalluksella dronie-videon voi lähettää ystäville esimerkiksi Facebookiin, samoin kuin on tähän asti tehty myös selfie-kuvien kanssa.Periaatteessa dronien ottamiseen kelpaa mikä tahansa lennokki, jossa on kamera. Paremmista laitteista joutuu kuitenkin maksamaan useita satoja euroja. Niissä on myös parempia ominaisuuksia kuten pidempi lentoaika, gps-satelliittipaikannustoiminto, parempi kuvanlaatu sekä kuvanvakautusjärjestelmä.#dronie