Dear Mr Trump, this is why you should come to Finland

Ulkomaat

Dear

But there’s

Even today

Thank You @realDonaldTrumphttps://twitter.com/realDonaldTrump for a great discussion. Until next time! — Sauli Niinistö (@niinisto) 8. joulukuuta 2016 https://twitter.com/niinisto/status/806869053126090753

Now, I’m going

Of course