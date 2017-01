Tuore kysely: Oikeistopopulisti Marine Le Pen on voittamassa Ranskan presidentinvaalien ensimmäisen kierroksen

Ulkomaat

Ranskan

Kyselyn mukaan

Kaikki merkit viittaavat siihen, että Ranskan tämän vuoden vaalissa kaikenlaiset aiemmat valta-asemat ovat selkeä rasite.

Emmanuel Macron

Kaikki merkit

Kansalliselle rintamalle aikaisemmin miljoonia euroja lainannut venäläinen pankki meni sekin konkurssiin.