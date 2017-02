Virkailijat laskevat käsipelillä, kuinka monta kanaa on Kiinassa – viimeksi niitä oli lähes viisi miljardia

Ulkomaat

Kiina lähettää viisi miljoonaa virkailijaa maaseudulle laskemaan käsipelillä, kuinka monta kotieläintä Kiinassa on.



Kyse on Kiinan karjan ja viljelysten laskennasta, joka toteutetaan aina kymmenen vuoden välein. Nyt vuorossa on kolmas kerta.



Maatalouslaskenta jatkuu maaliskuun loppuun. Siihen mennessä virkailijat poikkeavat 200 miljoonassa kotitaloudessa ja kolmessa miljoonassa yrityksessä.



Laskennan odotetaan osoittavan, kuinka valtavia määriä Kiina tuottaa ruokaa. Sen perusteella Kiina saa myös tietoa ruuan omavaraisuudestaan ja lihankulutuksestaan.



Kiina kuluttaa nyt liki kolmanneksen maailman kaikesta lihasta, mutta viime vuonna maa asetti tavoitteekseen puolittaa kulutuksen. Tällä hetkellä kiinalaiset syövät lihaa keskimäärin 63 kiloa vuodessa, kun vuonna 1982 lihakulutus oli 13 kiloa vuodessa kansalaista kohden. Vertailun vuoksi: suomalaisen lihankulutus on 79 kiloa.



Edellisellä kerralla vuonna 2006 laskettiin, että Kiinassa on 4,8 miljardia kanaa, 419 miljoonaa sikaa ja 151 miljoonaa lehmää.



Kiinassa asuu 20 prosenttia maailman väestä, mutta sen alueella on vain seitsemän prosenttia maailman viljelykelpoisesta maasta. Siksi on tärkeää selvittää, miten maata käytetään.



Viime vuosina Kiina on imenyt viljaa maailmanmarkkinoilta valtavalla volyymilla. Eurooppaa on kuvailtu ”Kiinan vilja-aitaksi”, ja Kiina myös omistaa viljelysmaita esimerkiksi Afrikassa, Australiassa ja Etelä-Amerikassa.



Kymmenen vuotta sitten Kiinan pelloilla kasvoi eniten riisiä ja maissia. Molempia oli noin kolmannes peltoalasta. Seuraavaksi yleisimmät olivat vehnä, soijapavut ja puuvilla. Tilanteen oletetaan nykyään muuttuneen olennaisesti.