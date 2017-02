Silmä silmistä: iranilainen oikeus tuomitsi naisen toisen silmän sokeutettavaksi

Ulkomaat

Iranin korkein oikeus on tuominnut naisen menettämään näkönsä toisesta silmästään. Naisen silmä sokeutetaan, koska hän aiheutti happoiskulla uhrinsa näönmenetyksen kaksi vuotta sitten.



Oikeus perustelee tuomiota sharia-lain ”silmä silmästä” -periaatteella.



Lisäksi tuomittu joutuu maksamaan rahallisen korvauksen ja kärsimään seitsemän vuoden vankeustuomion, oikeusvirkailija kertoi Tasnim-uutistoimistolle.



Rikos tapahtui kaksi vuotta sitten Mahsharin kaupungissa, joka sijaitsee noin 60 kilometrin päässä pääkaupunki Teheranista.



Tuomiosta kertonut virkailija ei sanonut tuomitun eikä rikoksen uhrin nimiä. Hän ei myöskään maininnut, milloin tuomio pannaan täytäntöön. Uhrilla ja hänen sukulaisillaan on mahdollisuus estää tuomion täytäntöönpano.



Happohyökkäykset ovat lisääntyneet Iranissa, ja viranomaiset ovat halunneet niistä rangaistuksia. Silti ”silmä silmästä” -tyyppiset tuomiot ovat Iranissa harvinaisia.



Ihmisoikeusjärjestö Amnesty International on kehottanut Irania perumaan rangaistuksen.