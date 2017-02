Kolme uusnatsia pidätetty Ruotsissa pommi-iskusta epäiltyinä

Ulkomaat

Helsingin Sanomat http://www.hs.fi

Ruotsin poliisi on pidättänyt kolme uusnatsia epäiltyinä pommi-iskusta turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskukseen. Isku tapahtui Göteborgissa 5. tammikuuta. Yksi keskuksen virkailijoista loukkaantui vakavasti kotitekoisen pommin räjähtäessä.



Ruotsin terrorinvastaisen syyttäjäviraston mukaan kaikki kolme kiinniotettua ovat joko olleet tai ovat Pohjoisen vastarintaliikkeen jäseniä.



Yksi epäillyistä otettiin kiinni jo aiemmin ja kaksi muuta keskiviikkona ja torstaina.



Ruotsin tiedustelupalvelun Sapon mukaan tammikuun isku liittyi marraskuussa ja tammikuun lopulla Göteborgissa tapahtuneisiin pommi-iskuihin.



Ensimmäinen iskuista tapahtui marraskuussa, kun pommi räjähti Forum Kafen ulkopuolella. Kahvila on paikallisten äärivasemmistolaisten kohtauspaikka.



Tammikuun lopulla pommi tuotiin retkeilyalueelle, jossa asutettiin väliaikaisesti siirtolaisia. Pommi ei kuitenkaan räjähtänyt.



Pohjoisen vastarintaliikkeeseen kuuluu myös Suomen vastarintaliike, jonka jäsenten tilillä on useita väkivallantekoja. Vastarintaliikkeen jäsen pahoinpiteli syyskuussa 2016 miehen Helsingin Asema-aukiolla sillä seurauksella, että tämä kuoli saamaansa päävammaan viikkoa myöhemmin.