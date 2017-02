Pystyykö Trump rakentamaan muurinsa lupaamallaan hinnalla? Aalto-yliopiston professorit vastaavat

Ulkomaat

Yhdysvaltojen

Helsingin Sanomat

”Kyseessä on varsin yksinkertainen betonirakenne ja sitä voidaan tehdä pitkissä sarjoissa.”

Professori Punkki

”Pääsy on vaikeaa, olosuhteet hankalat, työvoiman saatavuus huonoa. Nuo tekijät voivat moninkertaistaa kustannukset.”

Yhden