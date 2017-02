Ensimmäinen kiinalaisvalmisteinen matkustajakone neitsytlennolle tänä vuonna – Kiina haluaa haastaa ulkomaiset lentokonevalmistajat

Ulkomaat

Ensimmäinen kiinalaisvalmisteinen suuri matkustajakone tekee neitsytlentonsa vuonna 2017, Kiinan valtiollinen media kertoi maanantaina. Matkustajakoneellaan Kiina pyrkii haastamaan ulkomaiset lentokonevalmistajat Airbusin ja Boeingin.



Asiasta kertoo uutistoimisto AFP.



C919-matkustajakone on Kiinan valtion omistaman Comacin valmistama. Alun perin sen oli määrä tehdä neitsytlentonsa jo valmistumisvuonnaan 2015, mutta ajankohtaa on siirretty toistuvasti esimerkiksi lisätestien vuoksi. Kiinan valtiollisen median mukaan koneen pitäisi päästä lennolle kuluvan vuoden ensimmäisen puoliskon aikana.



AFP:n mukaan Kiinan tavoitteena on vähentää riippuvuuttaan ulkomaisista lentokonevalmistajista, mutta myös kilpailla niitä vastaan. Kiina on ulkomaisille lentokonevalmistajille tärkeä markkina-alue, koska lentomatkustaminen on maassa kasvussa.



Airbusin arvion mukaan kiinalaiset lentoyhtiöt tarvitsevat seuraavan 20 vuoden aikana lähes 6 000 uutta lentokonetta. Boeing on arvioinut yhtiöiden tarvitsevan 6 800 konetta.



Viime marraskuussa Comac ilmoitti saaneensa valmistamalleen konetyypille 570 tilausta.