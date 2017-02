Turkki-sopimus lopetti pakolaisten tulon Kreikkaan lähes täysin – nyt Eurooppa yrittää samaa kaoottisen Libyan kanssa

Ulkomaat

perjantaina avustusjärjestö Lääkärit ilman rajoja pani Twitter-tilinsä laulamaan. Järjestön mukaan Euroopan unionin päämiehet ”kärsivät harhakuvitelmista”, kun he luulivat keksineensä kunniallisia keinoja Libyasta Eurooppaan suuntaavien ihmisten pysäyttämiseksi.”Libya ei ole turvallinen paikka, ja ihmisten pysäyttäminen maahan tai palauttaminen Libyaan tekee pilkkaa EU:n niin sanotuista perusarvoista”, järjestö totesi.Twiitit seurasivat EU-johtajien huippukokousta Maltan pääkaupungissa Vallettassa. Siellä johtajat antoivat siunauksensa suunnitelmille, joilla pyritään lopettamaan pakolaisten ja siirtolaisten vaaralliset merimatkat Välimeren yli.EU:n mukaan aika on vihdoin kypsä salakuljettajien bisnesten tuhoamiselle ja ihmisten palauttamiselle Libyasta tai sen aluevesiltä suoraan lähtömaihinsa.poliitikot ja virkamiehet ovat hokeneet pitkään mantraa, jonka mukaan Libyan kanssa ei voida tehdä samanlaista sopimusta kuin Turkin kanssa tehtiin vuosi sitten. Maa on liian kaoottisessa tilassa ja siellä olevien ihmisten turvallisuutta ei voida taata.Mutta nyt olosuhteet ainakin EU-politiikassa ovat muuttuneet. Vaikkei Libyan kanssa pyritä täsmällisesti samanlaiseen sopimukseen kuin Turkin kanssa, järjestelyillä pyritään täsmälleen samaan lopputulokseen: ihmisten on pysyttävä unionin ulkopuolisilla rannoilla.EU:n sopimus Turkin kanssa oli arveluttava ja yhä arveluttavammaksi se muuttui, kun Turkin vallankaappausyritys myrkytti maan sisäpolitiikan. Siitä huolimatta sopimus on toiminut ainakin EU:n näkökulmasta: Kreikkaan saapuvien ihmisten määrä on vähentynyt 98 prosentilla.halukkuus toistaa Turkin sopimuksen ”menestystarina” on ilmeinen. Vuonna 2015 pakolaiskriisi ajoi EU:n ennennäkemättömän riitaisaan tilaan, horjutti vapaan liikkuvuuden Schengen-aluetta, vaikutti osaltaan Britannian EU-eroon, sotki useiden jäsenmaiden sisäpolitiikan ja antoi puhtia äärioikeistolle.Halukkuutta Libyan reitin rauhoittamiseen perustellaan myös inhimillisillä ja käytännöllisillä syillä. Viime vuonna yli 5 000 ihmistä hukkui yrittäessään päästä Eurooppaan. Lisäksi valtaosa voittopuolisesti afrikkalaisista yrittäjistä ei edes saa turvapaikkaa Euroopasta.Libyasta puhutaan niin paljon juuri nyt? Yksi syy on se, että Välimeren pieni saarivaltio Malta on parhaillaan EU:n puheenjohtajamaa.Malta yrittää saada muut EU-maat muistamaan, että tragedia Välimerellä ei ole päättynyt, vaikka akuutti kriisi-ilmapiiri on monessa maassa jo laantunut. Merimatkoille lähti Libyasta viime vuonna 180 000 ihmistä, ja sama ahneuden ja epätoivon ralli on kevään koittaessa taas kiihtymässä.Maltan tuskaista asemaa alleviivaa se, että sekä maan pääministeri että ulkoministeri luonnehtivat viime kuussa Libyaa ”romahtamisen partaalla olevaksi valtioksi”. Siellä ei ole toimivaa keskushallintoa ja siellä soditaan, mutta siitä huolimatta Libyan reitti on suljettava nyt ja yhteistyössä libyalaisten kanssa.Myös Italia on ajanut kiivaasti sopimusta Libyan kanssa. Tai siis sen Libyan, joka on kansainvälisesti tunnustettu. Ja tälle muut EU-maat antoivat viime perjantaina siunauksensa.Muiden EU-maiden voi katsoa nyt osoittavan solidaarisuutta Italialle ja Maltalle, jotka joutuivat takavuosina yksin kantamaan kohtuuttoman vastuun Välimeren tragedian seuraamuksista ja joiden hätähuutoon ei tuolloin vastattu.Mutta kyse on myös itsekkyydestä: uusi ihmisvyöry Eurooppaan uhkaisi entistä pahemmin valtaapitäviä poliitikkoja, joista monet valmistautuvat tänä vuonna kohtalokkaisiin vaaleihin.”Eurooppalainen solidaarisuus” koskettaa pakolaisia ja muita tulokkaita tänä vuonna kenties vielä vähemmän kuin edellisvuosina.