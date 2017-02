Geelistä mahdollinen ehkäisykeino miehille – esti apinaurosten sperman kulun siemenjohtimissa

Ulkomaat

Helsingin Sanomat http://www.hs.fi

Miehille saattaa olla tulevaisuudessa luvassa pitkäkestoinen ja varma ehkäisykeino.



Tiistaina julkaistun tutkimuksen mukaan apinaurosten siemenjohtimiin ruiskutettu Vasalgel-polymeerigeeli osoittautui tehokkaaksi ehkäisykeinoksi.



Kaliforniassa sijaitsevassa tutkimuskeskuksessa geelillä käsiteltiin 16 apinaurosta. Urosten annettiin elää naaraiden kanssa kaksi vuotta. Yksikään uros ei hedelmöittänyt naaraita geelikäsittelyn jälkeen.



Normaaleissa olosuhteissa 80 prosenttia naaraista olisi tullut tarkkailuajanjakson aikana raskaaksi.



Seuraavaksi Vasageliä kokeillaan ihmisiin, kertoi tiistaina Parsemus-säätiö, joka rahoittaa geelin tuotteistamista.



Naisille on tarjolla useita erilaisia pitkäkestoisia ehkäisykeinoja. Miehille on etsitty jo pitkään pitkäkestoista ja varmaa ehkäisykeinoa, joka ei aiheuttaisi hormonaalisia muutoksia ja joka voitaisiin tarvittaessa keskeyttää.



Tähän mennessä ainoa varma miesten käyttämä ehkäisykeino on ollut vasektomia eli siemenjohtimien katkaisu. Vasektomian peruuttaminen saattaa onnistua, mutta toimenpide on monimutkainen ja lopputuloksena hedelmällisyys heikkenee huomattavasti.



Vasalgel-hoito on kokeiden mukaan peruutettavissa. Ainetta on testattu aiemmin uroskaniineihin, jolloin geeli pystyttiin huuhtelemaan siemenjohtimista pois.



Vasalgel voisi tutkijoiden mukaan hyödyttää myös esimerkiksi eläintarhojen rhesus-apinoita. Yhdessä asuminen lisää eläinten hyvinvointia, mutta nopean lisääntymisen myötä populaatiot voivat kasvaa liian suuriksi.