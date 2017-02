Ulkomaat

Silmiä

Tulijoiden

Tiilitehtaalta

kirvelee hylätyssä varastohallissa, jossa siirtolaiset polttavat puisia rautatieparruja lämmitelläkseen. Ilmassa leijaileva savu saa talven auringonsäteet lyömään terävinä valokeiloina ikkunoista hallin läpi.Täällä Belgradissa miehet keräävät voimia ja parantelevat vammojaan matkustaakseen jälleen kerran Unkarin rajalle – ja toivoakseen viimeinkin sen yli.Serbiasta on tullut eräänlainen häkki ihmisille, jotka pyrkivät epävirallisia reittejä kohti Keski- ja Pohjois-Eurooppaa.määrä on vähentynyt runsaan vuoden takaisesta ruuhkahuipusta Balkanin valtioiden tiukennettua ketjureaktion lailla rajavalvontaansa ja EU:n solmittua pakolaissopimuksen Turkin kanssa. Silti etenkin afganistanilaiset ja pakistanilaiset miehet pitävät yhä majaa hylätyissä varastotiloissa Serbiassa.He ovat niitä ihmisiä, jotka jäivät tuulikaappiin Euroopan oven sulkeutuessa.Esimerkiksi ratapihan varastoissa ja junanvaunuissa Belgradissa siirtolaisia majoittuu tällä haavaa satoja, suljetussa tiilitehtaassa Suboticassa kymmeniä. Määrä kasvanee kevään edetessä.on kolmen tunnin kävelymatka Unkariin ja samalla Euroopan unioniin sekä vapaan liikkuvuuden Schengen-alueelle. Paljon lähempänä ei voi viettää öitään rauhassa. Unkarin rajavartijat sysäävät loitommalle kaikki siirtolaiset, jotka havaitaan kahdeksaa kilometriä lähempänä raja-aidasta.Siirtolaiset puskevat päätään seinään. Unkarin rajavartijat saavat heidät yleensä kiinni jo ennen aitaa ja passittavat takaisin Serbiaan – siirtolaisten ja ihmisoikeusjärjestöjen mukaan usein väkivaltaisesti.Virallisilla rajanylityspaikoilla Unkari majoittaa tulijat keskuksiin, joissa he joutuvat odottamaan jopa viikkoja päästäkseen maahan jättämään turvapaikkahakemuksensa.Turvapaikkaa voisi hakea Serbiasta, mutta niin ei tee juuri kukaan. Elämä EU:ssa houkuttelee enemmän, eivätkä afganistanilaiset ja pakistanilaiset saisi Serbiastakaan turvapaikkaa niin todennäköisesti kuin esimerkiksi syyrialaiset.