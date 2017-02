Eläintensuojelijat kauhistuivat: Intialainen koulukirja rohkaisee tukehduttamaan kissanpennun

Ulkomaat

Helsingin Sanomat http://www.hs.fi

Eläinaktivistit ovat suuttuneet intialaisesta oppikirjasta, joka rohkaisee tukehduttamaan kissanpennun osana ”tieteellistä koetta”. Kirja on käytössä sadoissa yksityiskouluissa ympäri Intian.



Kirjassa kuvataan koe, jossa kaksi kissanpentua sijoitetaan laatikoihin. Toisessa laatikossa on reikiä ja toisessa ei.



”Laita pienet kissanpennut laatikkoihin. Sulje laatikot. Avaa laatikot jonkin ajan kuluttua. Mitä näet? Kissanpentu, joka on reiättömässä laatikossa, on kuollut”, kirjassa kerrotaan.



Oppikirjan nimi on Meidän vihreä maailmamme.



Kirja on herättänyt suuttumusta sekä eläinaktivisteissa että monissa kouluissa. Useissa kouluissa kyseinen sivu on jo poistettu. Kirjan kustantaja on joutunut lupaamaan, ettei tekstiä ole kirjan seuraavissa painoksissa.



Intialaisissa oppikirjoissa on usein virheitä sekä ristiriitaista ja loukkaavaa sisältöä.



Viime viikolla intialaislehtien otsikoissa oli Maharashtran osavaltion oppikirja, jossa kerrottiin ”rumien” ja ”vammaisten” naisten olevan syynä siihen, että sulhasen suvun vaatimat myötäjäiset ovat kasvaneet.



Chhattisgarhin osavaltiossa valtion koulujen oppikirja taas kertoi, että naiset ovat syynä työttömyyden kasvuun. Toinen oppikirja puolestaan mainitsee Japanin pudottaneen atomipommeja Yhdysvaltoihin toisen maailmansodan aikana.