Kuusi Punaisen Ristin työntekijää tapettiin Afganistanissa

Ulkomaat

Kuusi Punaisen Ristin työntekijää on tapettu Afganistanin pohjoisosassa, järjestö kertoi keskiviikkona. Lisäksi kaksi työntekijää on kateissa.



Teosta epäillään terroristijärjestö Isisin asemiehiä.



Kansainvälinen Punainen Risti on yksi monista avustusjärjestöistä, joka toimii pitkän sisällissodan repimässä Afganistanissa. Kuolleiden tai kateissa olevien työntekijöiden kansallisuutta ei kerrottu.



”Me olemme shokissa ja pöyristyneitä”, sanoi Punaisen Ristin kansainvälisen komitean tiedottaja.



Hän ei kertonut yksityiskohtia tapahtuneesta. Välikohtaus tapahtui Jowzjanin maakunnassa Pohjois-Afganistanissa.



Lähi-idästä noussut Isis on viime aikoina levittänyt toimintaansa myös Keski-Aasiaan. Afganistanilla on vuosikymmeniä ollut ongelmia omien ääri-islamististen liikkeidensä, kuten talebanin, kanssa.



Väkivalta ja hyökkäykset siviileitä kohtaan kiihtyivät huomattavasti viime vuonna Afganistanissa, kertoo YK.



Viime vuoden aikana keskimäärin noin 1 700 ihmistä pakeni kotoaan joka päivä Afganistanissa. Se johti ennätykselliseen 600 000 ihmisen pakenemiseen, YK:n tilastot kertovat.



Samaan aikaan Afganistaniin on tullut satojatuhansia ihmisiä naapurimaa Pakistanista. He ovat afgaanipakolaisia, joita Pakistan on alkanut karkottaa.



Lisäksi Euroopan unioni teki viime vuonna Afganistanin kanssa pakolaissopimuksen, jonka perusteella kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneita ihmisiä palautetaan Euroopasta Afganistaniin. Tämä voi tuoda kymmeniätuhansia ihmisiä lisää Afganistanin vaikeisiin oloihin.



Yhdessä nämä tekivät ovat johtaneet erittäin vakavaan humanitaariseen tilanteeseen Afganistanissa. YK teki äskettäin vetoomuksen 550 miljoonan hätäavusta maahaan.



Sen mukaan yli yhdeksän miljoonaa ihmistä, kolmannes koko väestöstä, tarvitsee humanitaarista apua tänä vuonna.