Ruotsalaislehdet: Kaksi junaa on evakuoitu pommiuhkan vuoksi

Ulkomaat

Kaksi junaa on evakuoitu Ruotsissa pommiuhkan vuoksi, kertovat ruotsalaisviestimet. Toinen pommiuhkan vuoksi evakuoitu juna on Göteborgin keskusasemalla, toinen Södertäljessä.



Poliisi tutkii tapahtumia. Göteborgissa tapahtumapaikalla on myös pelastuslaitoksen henkilöstöä.



Toinen junista oli matkalla Tukholmasta Göteborgiin. Toinen junista oli matkalla Tukholmaan, kertoo Ruotsin poliisi tiedotteessaan.



Ruotsin yleisradioyhtiön SVT:n mukaan junaliikenne on seisahtunut Göteborgin keskusasemalla pommiuhkan vuoksi.



Södertäljessä seisova juna on pysäytetty taajamaan pommiuhkan vuoksi.



