Raju rankkasade laukaisi maanvyörymiä Balilla – 12 kuoli

Ulkomaat

Helsingin Sanomat http://www.hs.fi

Indonesian Balilla on kuollut 12 ihmistä maanvyörymissä, maan viranomaiset kertovat.



Kuolleiden joukossa on kolme lasta. Nuorin heistä oli vain vuoden ikäinen.



Raju rankkasade huuhtoi koko torstain ajan Kintanamin aluetta Balin keskiosissa. Vyörymät tapahtuivat kaukana suosituimmista lomarannoista.



Sateet laukaisivat torstain ja perjantain välisenä yönä maanvyörymiä useissa kylissä ja hautasivat alleen rakennuksia.



Vyörymissä loukkaantui viisi ihmistä, kolme heistä vakavasti. Viranomaisilla ei ole tiedossa, että ihmisiä olisi enää kateissa vyöryn jäljiltä.



Kaikki vyörymän uhrit ovat indonesialaisia.



Tulvat ja maanvyörymät ovat yleisiä Indonesiassa etenkin sadekaudella, joka on kiivaimmillaan juuri tammi- ja helmikuussa.



Joulukuussa 29 ihmistä kuoli ja 19 katosi tulvissa ja maanvyörymissä Garutin kaupungissa Indonesian pääsaarella Jaavalla.