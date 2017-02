Afrikan suurmaata Nigeriaa huolettaa: mihin katosi presidentti?

Ulkomaat

Afrikan

Buharin

Wherever I am, I keep up with news from home. Channels TV is one of my favorites. I'm proud of what the Nigerian media are achieving. pic.twitter.com/LciLrzyaxThttps://t.co/LciLrzyaxT — Muhammadu Buhari (@MBuhari) January 22, 2017 https://twitter.com/MBuhari/status/823279596598685705

Buhari

Buharin

Ennen