Neljä pidätetty Ranskassa terrori-iskun suunnittelusta – joukossa 16-vuotias tyttö

Ulkomaat

Neljä ihmistä on pidätetty Montpellierissa Etelä-Ranskassa terrori-iskun suunnittelusta, kertoo uutistoimisto Reuters.



Pidätetyt suunnittelivat Reutersin mukaan iskua turistikohteeseen Pariisissa. Yksi pidätetyistä on 16-vuotias tyttö, ja toinen hänen 22-vuotias poikaystävänsä. Pariskunta oli jo viranomaisten tarkkailussa, sillä heillä tiedettiin olevan yhteyksiä radikaaliin islamiin.



Perjantaina aamulla pidätysten yhteydessä tehdyissä kotietsinnöissä takavarikoitiin asetoniperoksidista valmistettuja räjähteitä. Asetoniperoksidia käytetään niin kutsutuissa lannoitepommeissa, ja sen valmistaminen on hyvin yksinkertaista.



Reutersin mukaan Ranskassa on vuoden 2015 alusta laskien kuollut yli 230 ihmistä terrori-iskuissa.