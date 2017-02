Trump kestitsee valtiovieraita omistamassaan ”toisessa Valkoisessa talossa” – ja kerää samalla klubilleen arvokasta julkisuutta

Legendaarinen.

Writing my inaugural address at the Winter White House, Mar-a-Lago, three weeks ago. Looking forward to Friday. #Inaugurationhttps://twitter.com/hashtag/Inauguration?src=hash pic.twitter.com/S701FdTCQuhttps://t.co/S701FdTCQu

https://twitter.com/realDonaldTrump/status/821772494864580614