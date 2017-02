Evakuoidut voivat palata koteihinsa Kaliforniassa – lähes 200 000 joutui pakenemaan tulvavaaran vuoksi

Ulkomaat

Helsingin Sanomat http://www.hs.fi

Tulvavaaran vuoksi evakuoidut kalifornialaiset voivat palata koteihinsa, viranomaiset ilmoittivat myöhään tiistaina.



Asukkaiden pitää kuitenkin edelleen olla valmiina lähtemään uudestaan evakkoon, jos esimerkiksi sää muuttuu sateisemmaksi.



Noin 188 000 asukasta evakuoitiin maanantaina patoalueelta sen jälkeen, kun Orovillen padon tulva-aukon seinämässä havaittiin reikä. Vaurioita ei voida välittömästi korjata.



Tulva-aukon pelätään pettävän, minkä vuoksi käyttöön otettiin vain poikkeuksellisissa hätätilanteissa käytettävä juoksutusväylä.



Senkään ei kuitenkaan uskottu kestävän sellaisenaan käyttöä pitkään kovien sateiden aikaan.



Viranomaiset perustelivat evakuointikäskyn perumista sillä, että Orovillen järven pinta on odotettua matalammalla ja rakennustyöt hätätulva-aukon vahvistamiseksi ovat edenneet hyvin.



Myöskin sää osoittautui pelättyä vähäsateisemmaksi.



Pohjoisessa Kaliforniassa on ollut poikkeuksellisen märkä talvi, mikä on rasittanut padon rakenteita.



Orovillen pato on Yhdysvaltojen korkein.