Noin 7,5 miljoonan asukkaan Katalonia on itsehallintoalue Koillis-Espanjassa. Katalonialaisilla on oma kielensä ja kulttuurinsa.Itsenäisyyden kannatus on kasvanut suhteellisen vauraassa Kataloniassa viime vuosina. Siihen ovat vaikuttaneet itsehallinnon laajentamisen vesittyminen perustuslakituomioistuimessa sekä Espanjan talousahdinko.Aluehallinnon joulukuussa teettämän kyselytutkimuksen mukaan 45 prosenttia asukkaista kannattaa itsenäisyyttä, 47 prosenttia vastustaa.Separatistien johtama aluehallinto aikoo järjestää sitovan kansanäänestyksen itsenäistymisestä syyskuussa. Espanjan keskushallinto pitää aikeita laittomina.