Kongo sai kitkettyä pahimman keltakuume-epidemian vuosiin

Ulkomaat

Helsingin Sanomat http://www.hs.fi

Kongon demokraattista tasa­valtaa piinannut keltakuume-epidemia on ohi, ilmoitti Maailman terveysjärjestö WHO maanantaina. Kyseessä oli Kongon pahin keltakuume-epidemia kymmeniin vuosiin.



Pari kuukautta sitten myös Angola kertoi selättäneensä keltakuume-epidemian. Uusia tapauksia ei ole todettu kummassakaan maassa puoleen vuoteen.



Keltakuumeen leviämiseen puututtiin mittavilla rokotuskampanjoilla. YK:n tuella Kongossa ja Angolassa on rokotettu yhteensä 30 miljoonaa ihmistä sen jälkeen kun epidemia puhkesi vuonna 2015 Angolassa. Rokotuskampanjaan osallistui 41 000 vapaaehtoista ja 56 apujärjestöä.