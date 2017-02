Maailmankirjat ovat sekaisin, eikä Trump ole sen syy vaan seuraus – nämä asiat kannattaa ymmärtää epävarmasta nykyajasta

Ulkomaat

Jaaha, näinkö pitkälle on tultu. Tämä oli selkäydinreaktioni, kun luin vastikään uutistoimisto Reutersin sähkeen. Siinä kerrottiin, että Bundesbank kotiuttaa kultavarantojaan Frankfurt am Mainiin aiottua nopeammin. Saksan mahtavalla keskuspankilla on 120 miljardin euron arvosta kultaa.