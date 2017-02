Kaksi suurta pommi-iskua tappoi yli sata Irakissa ja Pakistanissa – Isis ilmoittautui tekijäksi

Ulkomaat

Helsingin Sanomat http://www.hs.fi

Terroristijärjestö Isis ilmoittautui torstaina kahden suuren, kymmeniä ihmisiä tappaneen pommi-iskun tekijäksi. Toinen iskuista tehtiin Irakissa ja toinen Pakistanissa.



Ainakin 45 ihmistä kuoli, kun räjähteillä lastattu auto räjähti Irakin pääkaupungin Bagdadin eteläosassa, kertoo uutistoimisto Reuters. Loukkaantuneita oli turvallisuus- ja sairaalalähteiden mukaan ainakin 55.



Bagdadin pommi räjähti markkinoilla, joilla myydään käytettyjä autoja, AFP kertoo. Isisiin kytkeytyvä propagandatoimisto kertoi, että iskun kohteena oli ”shiialaisten kokoontuminen”.



Irakin sisäministeriön edustaja arvioi AFP:lle, että uhrimäärä voi vielä nousta tähän mennessä lasketuista.



Pakistanissa puolestaan räjähti torstaina pommi suufilaisessa pyhäkössä, jossa oli paljon ihmisiä. Suufilaisuus on mystiikkaa painottava islamin suuntaus.



Räjähdyspaikka sijaitsee Pakistanin eteläosassa. Pommi tappoi ainakin 72 ihmistä, kertoo Reuters poliisilähteisiin viitaten. Loukkaantuneita on useita kymmeniä.



Islamistinen Isis on viime aikoina ollut puolustuskannalla, koska se on menettänyt Irakin pohjoisosassa sijaitsevan Mosulin kaupungin itäosan hallinnan Yhdysvaltojen tukemassa Irakin armeijan operaatiossa.



Isis on ilmoittautunut myös keskiviikkona Bagdadin pohjoisosassa tehdyn pommi-iskun tekijäksi. Siinä kuoli ainakin 11 ihmistä.



AFP:n mukaan Bagdadissa oli runsaasti itsemurhapommi-iskuja tämän vuoden alkupäivinä, mutta viime viikkoina niitä on ollut vähemmän. Pakistanissa puolestaan on tämän viikon kuluessa ollut useita iskuja.