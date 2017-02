Raportti: Isisiä vastaan taistelevat joukot tuhoavat koteja ja ryöstelevät Irakissa

Ulkomaat

Helsingin Sanomat http://www.hs.fi

Äärijärjestö Isisiä vastaan taistelevat joukot ovat ryöstelleet paikkoja ja tuhonneet paikallisten asukkaiden omaisuutta ja koteja Irakissa, kertoo ihmisoikeusjärjestö Human Rights Watchin (HRW) raportti.



Torstaina julkaistun raportin mukaan Irakin armeijaa tukevat joukot ryöstelivät ja tuhosivat koteja Mosulin kaupungin lähellä. Taloja tuhottiin räjähteillä, raskailla ajoneuvoilla ja polttamalla.



HRW:n mukaan mukaan tuhoamisille ei ollut sotilaallisia perusteita ja kyseessä saattaa olla sotarikos. Järjestö vaatii Irakin viranomaisia tutkimaan teot.



Terroristijärjestö Isis on menettänyt viimeisen vuoden kuluessa suuria alueita Irakissa. Vaikka osa asukkaista on pystynyt palaamaan kotiseuduilleen, Isisiä vastaan taistelevia joukkoja on myös syytetty paikallisväestön rankaisemisesta ja ihmisoikeusrikoksista valtaamillaan alueilla.



Irakin armeijan lisäksi väärinkäytöksistä on syytetty niiden rinnalla taistelevia shiiojen kokoamia asejoukkoja eli militioita. Nykyään niillä on puolivirallinen asema armeijan alla.



Torstaina julkaistun raportin perusteella kyliä tuhonneet ryhmät kuuluivat nimenomaan näihin joukkoihin.



Amnesty Internationalin aiemmin julkaiseman raportin mukaan nämä pääasiassa shiioista koostuvat aseryhmät ovat vastuussa tuhansien sunnimiesten katoamisista, kiduttamisesta ja laittomista teloituksista.



Puolivirallisten joukkojen rooli sodassa on herättänyt arvostelua ja huolta uskonryhmien välisten jännitteiden kärjistymisestä entisestään. Käytännössä Irakin armeija ei Yhdysvaltain ilmatuesta ja koulutuksesta huolimatta edelleenkään pysty pärjäämään taistelussa Isisiä vastaan ilman niitä.



Viime lokakuusta alkaen Irakin armeija on yrittänyt liittolaisineen vallata suurhyökkäyksellä Mosulin kaupunkia.



Tigrisjoen varrella sijaitseva Mosul on viimeinen suuri Isisin hallitsema kaupunki Irakissa.



Aluksi Irakin armeija saavutti nopeita voittoja. Sen jälkeen taistelut juuttuivat pitkäksi aikaa paikoilleen, kunnes hyökkäyksessä alkoi uusi vaihe vuodenvaihteessa.



Nyt Irakin armeija on vallannut koko Itä-Mosulin. Kaupungin länsipuoli on kuitenkin yhä kokonaan Isisin hallussa. Sen taistelusta odotetaan vaikeaa, sillä länsipuoli kapeine kujineen on kaupunkisodassa haastava.