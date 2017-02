Uutistoimisto: Trump harkitsee kansalliskaartin valjastamista laittomasti maassa olevien jäljittämiseksi

Ulkomaat

presidentinhallinto harkitsee kansalliskaartin käyttämistä, jotta maassa luvattomasti olevat siirtolaiset saataisiin kiinni.Asiasta kertoneen uutistoimisto AP:n mukaan suunnitelmissa on 100 000 kansalliskaartilaisen valjastaminen tehtävään.Trump on kärsinyt tappioita tuomioistuimien kanssa määrättyään maahantulokiellon seitsemän muslimimaan kansalaisille. Presidentti on sättinyt asiasta oikeuslaitosta ja sanonut, että hän aikoo tehdä uuden aloitteen siirtolaisasioissa.