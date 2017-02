Republikaanisenaattori McCain: Trumpin hallinto on kaaoksessa

Republikaanisenaattori

Samaan

The FAKE NEWS media (failing @nytimeshttps://twitter.com/nytimes, @NBCNewshttps://twitter.com/NBCNews, @ABChttps://twitter.com/ABC, @CBShttps://twitter.com/CBS, @CNNhttps://twitter.com/CNN) is not my enemy, it is the enemy of the American People!

https://twitter.com/realDonaldTrump/status/832708293516632065